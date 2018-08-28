Çin'de yolcu uçağı acil iniş yaptı: 5 yaralı

Çin'in başkenti Pekin'den Makao Özel İdari Bölgesi'ne giden yolcu uçağının "mekanik arıza" nedeniyle acil iniş yapması sonucu 5 yolcunun yaralandığı bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Pekin'den Makao Özel İdari Bölgesi'ne giden JD5759 sefer sayılı Capital Airlines'a bağlı bir yolcu uçağı mekanik bir arıza nedeniyle Şıncın kentine acil iniş yaptı.

5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Uçakta 157 yolcu ve 9 görevlinin bulunduğu, 5 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi. Geriye kalan yolcu ve uçuş ekibinin sorunsuz şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Uçağın acil inişi ve tahliye çalışmaları nedeniyle bir pistin 3 saat boyunca kapatıldığı bildirilirken, söz konusu gelişmeler nedeniyle bazı seferlerin gecikebileceği uyarısı yapıldı.

Havalimanı yetkilileri, yolculara seferlerle ilgili anonsları dikkatle takip etmeleri çağrısında bulundu.