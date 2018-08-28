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Çavuşoğlu Litvanya'da

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite tarafından kul edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 10:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Vilnius'a gelen Çavuşoğlu, 'ndaki kulde, bağımsız Litvanya'nın yeniden tesisinin 100. yılı kutlamaları vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın tebriklerini ve iyi dileklerini Grybauskaite'ye iletti.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ile iş birliği imkanlarını değerlendirecek. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Litvanya'da
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