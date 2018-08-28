Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana'daki "Gymnich toplantıları"na katılacak

Çavuşoğlu, 'daki "Gymnich toplantıları"na katılacak

, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı ve AB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın davetlerine icabetle, 'da 30-31 Ağustos 2018 tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana'daki Gymnich toplantılarına katılacak

, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı ve AB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın davetlerine icabetle, 'da 30-31 Ağustos 2018 tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak.

"Gymnich toplantıları" adıyla bilinen sözkonusu toplantı formatı dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıyor. Söz konusu toplantıda, başta çok taraflılık, dijitalleşme ve kritik altyapı alanlarında olmak üzere bölgesel ve küresel güncel gelişme ve sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke Bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana'daki "Gymnich toplantıları"na katılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN