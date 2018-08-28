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Evanjelist liderleri ağırlayan Trump'tan skandal çıkış: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Koltuğu sallanan Trump, can simidi gibi sarıldığı Evanjelist liderleri 'da ağırladı. Trump'ın "'ın serbest kalması için savaşıyoruz" sözleri büyük alkış aldı.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 11:24
Evanjelist liderleri ağırlayan Trump'tan skandal çıkış: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

ABD Başkanı , 'da Evanjelist liderleri ağırladı.

ABD seçimlerimde Donald Trump'ın başkanlığını en çok destekleyen gruplardan biri evanjalistler olmuştu.

BRUNSON'IN CEMAATİ

Türkiye'de FETÖ ve PKK'dan yargılanan Papaz Andrew Brunson da evanjalistler olarak adlandırılan grubun içerisinde yer alıyor.

Papaz Brunson'ın serbest bırakılması için çabalayan bu grup, ABD Başkanı Trump'a da baskı yapıyor.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLADI

Trump dün Beyaz Saray'da evanjalist lideri ağırladı. Büyük oranda katılımın gerçekleştiği toplantıda Papaz Brunson konusu da gündeme geldi.

ALKIŞ ALDI

Trump konuyla ilgili, "'ın serbest kalması için savaşıyoruz" sözlerini söyledikten sonra büyük bir alkış aldı. Tüm konuşma boyunca en çok alkışlandığı kısım bu sözler oldu.

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Evanjelist liderleri ağırlayan Trump'tan skandal çıkış: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz
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