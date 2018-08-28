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İki sı birleşiyor

Barwa Bank ve International Bank of Qatar (IBQ) şeriat uyumlu ve güçlü likiditesi olan yeni bir kurmak üzere birleştiklerini açıkladı

Giriş Tarihi: 28.8.2018 15:01
İki Katar bankası birleşiyor

Gulf Times'da yer alan habere göre iki tarafından yapılan ortak açıklamada birleşmeden oluşacak yeni bankanın toplam varlıklarının 80 milyar riyali olacağı (21.97 milyar dolar) ve öz sermayesinin ise 12 milyar Katar riyali (3.30 milyar dolar) üzerinde olacağı belirtildi.

HEM KAMUYA HEM DE ÖZEL SEKTÖRE DESTEK

Açıklamada yeni bankanın Katar devletinin ekonomik kalkınmasını destekleyeceği, hem kamu sektörüne hem de özel sektörün büyümesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Birleşmenin gerekli otorite ve hissedarlardan alınacak onayların ardından yıl sonu itibariyle gerçekleşeceği, iki bankanın konsolide olacağı ve Aralık 2018'de tek bir banka bilançosu açıklayacağı duyuruldu.

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İki Katar bankası birleşiyor
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