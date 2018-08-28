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, 'deki durum nedeniyle Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısında bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus tarafının Güvenlik Konseyi'nde acil görüşme talep ettiğini söyledi. Toplantı 28 bugün akşam olacak.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 17:55
Rusya, İdlib'deki durum nedeniyle BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısında bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus tarafının Güvenlik Konseyi'nde acil görüşme talep ettiğini söyledi. Toplantı 28 bugün akşam olacak.
RUSYA BM'DEN ACİL GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Ryabkov "BM Güvenlik Konseyi'ne 'deki duruma ilişkin acil bir görüşme talep ettik. Bu görüşmeler anladığıma göre bugün gerçekleşecek. Biz bu etkinlikte Batılı 'üçlü' (ABD, İngiltere ve Fransa) temsilcilerinin gözlerine bakacağız ve tüm durumun önemini onlara anlatacağız" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı 27 Ağustos'ta, ABD'nin İdlib'de kimyasal silah kullanarak bir provokasyon hazırladığını ve Suriye'ye karşı olası bir çatışma için Ortadoğu bölgesindeki seyir füzelerinin taşıyıcı sayısını artırdığını bildirdi. Pentagon, Rusya Savunma Bakanlığı'nın ifadesini "propaganda" olarak nitelendirerek bu bilgiyi reddetti. Buna rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle bir talimat vermesi durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını söylediler.

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Rusya, İdlib'deki durum nedeniyle BM Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısında bulundu
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