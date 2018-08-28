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Rusya’dan flaş açıklaması! ‘Henüz imkansız ama…’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, finans ödemelerini ları üzerinden yapmamak için yolların bulunması gerektiğini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 10:20
Rusya’dan flaş ABD açıklaması! ‘Henüz imkansız ama…’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, finans ödemelerini ları üzerinden yapmamak için yolların bulunması gerektiğini söyledi.

Ryabkov, "Rossiya 1" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Maalesef henüz dolar olmadan yaşamamız imkansız. ABD gerçekten bu konuda büyük bir güç ve özellikle finans ve ekonomi alanında onları göz ardı edemeyeceğimiz bir tavırdalar" dedi.

"ABD'NİN BU DURUMU KÖTÜYE KULLANABİLECEĞİNİ ZAMANINDA DÜŞÜNMEDİK"

Ryabkov, tüm ülkelerin doların kilit rezerv i olarak kullanılması konusunda zamanında endişe duymadıklarını ve ABD'nin herhangi bir nedenden bu durumu kötüye kullanabileceğini düşünmediklerini belirtti ve ekledi:


"Küresel dövizlerin çeşitlendirilmesi, ulusal dövizlerdeki ödemelerin genişletilmesi ve Amerika'nın bankalarındaki hesaplarına bağlı kalmayacağımız bir şemaya geçmemiz gerek."

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Rusya’dan flaş ABD açıklaması! ‘Henüz imkansız ama…’
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