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Başkan Erdoğan, Alman ile görüştü

ve Türkiye arasındaki istişare ve iş birliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti

Giriş Tarihi: 27.8.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 02:04
Başkan Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı ile görüştü

, Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konular da ele alındı.

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve iş birliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanan görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.

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Başkan Erdoğan, Alman Cumhurbaşkanı ile görüştü
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