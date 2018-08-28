Son dakika: İsrail güçleri Ramallah'ta Filistinlilere müdahale etti

İsrail güvenlik güçlerinin Ramallah 'ta Yahudi yerleşimciler ile Filistin liler arasındaki arbedeye müdahalesi sırasında 3 kişi yaralandı, 1'i basın mensubu 4 kişi gözaltına alındı

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında yaşanan arbedeye müdahalesi sırasında 3 kişi yaralandı, 1'i basın mensubu 4 kişi gözaltına alındı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci sabah saatlerinde Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar köyünde, ev inşa etme hedefiyle kazı çalışmaları yapmaya başladı.

Kazı çalışmalarına tepki gösteren Filistinli bölge sakinleri ile Yahudi yerleşimciler arasında çıkan arbedeye, İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistinlilerden 3 kişinin yaralandığı, onlarcasının gazdan etkilendiği müdahalede, aralarında Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın foto muhabiri ve kameramanı Beha Nasr'ın da bulunduğu 4 kişi darp edildikten sonra gözaltına alındı.

Köy Konseyi Başkanı Rabi Ebu Fahida, Yahudi yerleşimcilerin, son birkaç aydır Ras Karkar köyü yakınlarındaki toprakları ele geçirmeye çalıştığını ifade ederek, bölgede yol yapım çalışmasına başladıklarını açıklamıştı.

Yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı Ramallah'ın batı bölgesinde, aynı zamanda 8 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda yaşayan Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin köylerine saldırıyor ve halkın mülklerine sürekli zarar veriyor.

- Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor.

İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.