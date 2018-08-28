‘Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir’

Rus
devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, S-400
anlaşmasının, Türkiye
ve Rusya
arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu kaydederek, "Ortak 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunda karar alınması halinde Türkiye ve Rusya, önemli sonuçlar elde edebilecek teknoloji ve sanayi altyapısına sahip" değerlendirmesinde bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Kladov, Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretimi için uzun bir istişare sürecine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Böyle büyük bir proje için tarafların yalnızca ilgisi yeterli değil, aynı zamanda ortak çalışmak için hazır olmaları da gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, S-400'lerin teslimatını öne çekmek istediğini anımsatan Kladov, "İlk sistemin Türkiye'ye 2019'da teslim edilmesini planlıyoruz. S-400'ler, havadan gelebilecek neredeyse tüm tehditleri bertaraf edebileceğiniz, dünya üzerinde eşi olmayan bir savunma sistemi" dedi.