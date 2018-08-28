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'nin okullarını kapatmasını ettiler

Haseke'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, /'nın işgalindeki Kamışlı ilçe merkezindeki onlarca Hristiyan, örgütün bu ayın ortasında Hristiyanlara ait iki okulu kapatmasını için bir araya geldi. Haseke'nin Kamışlı kent merkezinde toplanan eylemciler, YPG/PKK tarafından kapatılan okullarının yeniden açılması için sloganlar attı.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 22:54
YPG'nin okullarını kapatmasını protesto ettiler

/'lı teröristler, okullarının yeniden açılmasını isteyen cuları dağıtmak için havaya ateş açtı ancak kalabalık yaklaşık bir saat süren eylemin ardından dağıldı. 18 Ağustos'ta Haseke'deki kiliselerin başkan ve rahipleri, Kamışlı'da bir araya gelerek örgütün okullarını kapatmasının "kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

YPG/PKK'NIN İDEOLOJİK MÜFREDAT DAYATMASI
Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor. YPG/PKK, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak, tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor. Terör örgütü, eğitim dayatmasını genişleterek, 10 Ağustos'ta Kamışlı'ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.

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YPG'nin okullarını kapatmasını protesto ettiler
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