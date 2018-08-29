ABD, Güney Kore ile askeri tatbikatlara devam edebilir

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD ile Güney Kore arasında bundan sonra yapılacak askeri tatbikatları durdurma gibi bir planlarının olmadığını belirtti.

Pentagon'da basın mensuplarına açıklamalar yapan Mattis, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara devam edecekleri mesajını verdi.

"Şu anda daha fazla askeri tatbikatı durdurma gibi bir planımız yok." diyen Mattis, Washington ile Seul yönetimlerinin gelecekteki ortak askeri tatbikatlara devam etmek istediklerini bildirdi.

KUZEY KORE İLE YÜRÜTÜLEN DİPLOMATİK SÜREÇ YAVAŞLADI

Kuzey Kore ile yürütülen diplomatik sürecin yavaşladığına işaret eden Mattis, 2019 yılı için henüz net olarak Güney Kore ortak askeri tatbikat planlamadıklarını ancak kısa süre içinde buna karar vereceklerini söyledi.

Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile müzakereler devam ederken artık Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları durduracaklarını kaydetmişti.

Güney Kore'de 32 bin ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump, ülkede devam eden askeri tatbikatlara yönelik, "Bundan sonraki müzakerelerin olması gerektiği gibi gitmediğini görene kadar savaş oyunlarını durduracağız. Ama bundan büyük miktarda para tasarruf edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.