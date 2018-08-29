ABD’ye S-400 resti

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi ziyaret kiçin gittiği Litvanya'da mevkidaşı Linas Linkevicius ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye
-AB
D ilişkilerine dair, "Kovboy filminde olduğu gibi 'Ben her istediğimi yaparım.' derse bunun bir karşılığı olur" dedi. Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nden bir heyetin önceki günkü Türkiye temaslarına ilişkin soru üzerine, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret ederek kendisinin de dışişleri bakanı olarak diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu söyledi. Türkiye'nin iki ülke arasındaki sorunların çözülmesi için çok çaba sarf ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesi önemli. Çünkü ABD'de farklı kurumlar var. Farklı pozisyonlar, farklı düşünceler var. Tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen ve Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini isteyen Kongre üyeleri de var. Tabii FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var" dedi. "S-400'ler bizim için bir tercih değil, zorunluluk" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "ABD Patriotları şu anda bize satma garantisi verebiliyor mu? F-35'te bile her gün ciddi tehditler, 'yok Kongre'den geçmez, yok şu olmaz bu olmaz' hep böyle şartlar koymaya çalışıyorlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Bu benim güvenliğim için elzem. Herkeste füze var. Bu füzelere karşılık kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için tercih değil, bir zorunluluk. Bunu anlamaları gerekiyor." ABD: ENDİŞELİYİZ
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri almasının, kendilerini endişelendirdiğini söyledi. TÜRKIYE'DEN MACRON'A TEPKI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye ve Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkındaki ifadelerini "Ülkemize ve AB üyelik sürecimize ilişkin olarak sarf ettiği bazı sözleri derin bir teessüfle karşılıyoruz" sözleriyle değerlendirdi. NATO
müttefiki ve AB üyeliğine aday Türkiye'nin halihazırda zaten AB'nin stratejik ve ayrıcalıklı bir ortağı olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin göçten terörle mücadeleye birçok alanda AB ile ortaklık ve iş birliği mekanizmalarına sahip olduğunun altını çizdi. Aksoy, "Fakat bunların, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ahdi temeli olan katılım sürecimize alternatif olamayacağı aşikardır" dedi.