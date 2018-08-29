Haşim Thaçi: Sırbistan ile barışmadan AB hayal olur

Kosova
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi
, Sırbistan
ile sınır sorunu dahil karşılıklı meseleler çözülmeden hiçbir ülkenin AB
'ye giremeyeceğini dile getirdi. European Western Balkans portalına konuşan Thaçi, Kosova nüfusunun yüzde 92'sinin AB'ye girmek istediğini aktararak, Sırbistan ile normalleşme sürecinin ardından, 2015'te AB ile imzalanan İstikrar Ve Ortaklık Anlaşması'ndaki reformları uygulamaları gerektiğini ifade etti. Thaçi iki ülke arasındaki uzlaşının Balkanlar için örnek olacağını kaydetti. Sırbistan Savunma Bakanı ile Kosova Başbakanı arasındaki savaş polemiği ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un tartışmalara neden olan "sınır değişikliğine karşı değiliz" açıklamasının ardından Thaçi ile Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Avusturya'daki Alpbach Avrupa Forumu'nda bir araya gelmişti. Forumda AB'ye entegrasyonun önemini vurgulayan iki lider de tarihi bir uzlaşıya varma sözü vermişti. 'NOBEL ALABİLİRLER'
Sırp gazetesi Danas da, barış çabalarının olumlu sonuçlanması hâlinde Thaçi ve Vucic'in Nobel Barış Ödülü'ne aday olabileceğini yazdı. İki lider, 7 Eylül'de Brüksel'de tekrar bir araya gelecek.