İdlib tedbirleri artırıldı

Suriye
rejiminin İdlib
'e yönelik operasyon yapma ihtimali nedeniyle gözlerin çevrildiği bölgede Türkiye de, yaşanacak herhangi olumsuz bir durumun önüne geçebilmek için bölgede bulunan unsurların kuvvet koruma tedbirlerini arttırdı. Astana Mutabakatı çerçevesinde İdlib'de muhalefet ile Esad rejiminin kontrolündeki bölgeyi ayıran sınır hattı boyunca 12 ayrı askeri gözlem noktasında, Türk askerleri, çatışmasızlığı gözetmek üzere nöbet tutuyor. Türk askerlerinin konuşlandığı bölgelerde fiziki güvenlik önlemleri artırılıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'de bulunan üslere konteynır ile 2 metre yüksekliğinde ve 8 ton ağırlığında beton blok sevkıyatı yapıldı. Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen ve İdlib'in hemen yanı başında bulunan Afrin ve çevresine de Türkiye'nin farklı bölgelerinden komando birliklerinin takviyesine devam ediliyor. TANKLAR SINIR HATTINDA
İdlib'de sular ısınırken Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın Türkiye tarafında da güvenlik önlemlerini artırdı. Hatay
'ın Yayladağ ilçesine sınırda konuşlandırılmak üzere ASELSAN
tarafından modernize edilen M60T tankları gönderildi. Sınıra yerleştirilen tankların, herhangi bir olumsuz durumda Türk üslerinin bulunduğu noktaların güvenliğini sağlamak için ateş desteği vermesi bekleniyor.