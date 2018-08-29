İran'da onlarca ajan tutuklandı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, devlet kurumlarında yabancı ülkeler adına çalışan onlarca ajanın tutuklandığını söyledi.

İran İstihbarat Bakanı Alevi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda ulusal güvenlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SÖZ KONUSU KİŞİLERİN HANGİ ÜLKELER ADINA ÇALIŞTIKLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Devlet kurumlarında görevli yabancı ülkeler adına faaliyet yürüten onlarca ajanın tutuklandığını aktaran Alevi, söz konusu kişilerin hangi ülkeler adına faaliyet yürüttüğünü ve ne zaman tutuklandıklarına dair bilgi vermedi.

Alevi ayrıca, düşman bir ülkenin kabine üyesinin İran istihbaratı için çalıştığını söyledi ancak söz konusu bakanın kim ve hangi ülkeden olduğunu belirtmedi. İranlı bakanın, kısa süre önce İran adına casusluk yapmakla suçlanarak tutuklanan İsrail'in eski Enerji Bakanı Gonen Segev'e işaret ettiği sanılıyor.

Alevi, devlet kadrolarında çifte vatandaşlığa sahip üst düzey memurların da tespit edilerek görevden uzaklaştırıldığını anlattı.

Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran'da söz konusu kişilerin kamu kurumlarında görev almasına da izin verilmiyor.



