KKTC’deki grev uçuşları etkiledi

BUGÜN NELER OLDU

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine akşam saatlerinde greve başladı. Ercan'da kulede çalışan hava trafik kontrolörleri iş bıraktı. Eylem nedeniyle dün 19.00'dan itibaren KKTC'ye inişler ve kalkışlar durduruldu. Türk Hava Yolları'nın (THY) da 8 seferi iptal edildi. Dün 22.00 ile bugün 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.