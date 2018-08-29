Maaş diye yanlışlıkla 500 bin dolar yatırıldı

Avustralya'da bir çalışana yanlışlıkla 500 bin Avustralya doları (yaklaşık 2 milyon 286 bin TL) maaş ödendiği ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kamu çalışanının normalde 5 bin dolar (yaklaşık 22 bin 500 TL) maaş aldığı belirlendi. Çalışan önemli bir dürüstlük örneğiyle parayı kendiliğinden iade etti. Ancak bu Northern Territory tarafından yapılan ilk hata değil. Daha önce de 743 çalışana fazla maaş verildiği biliniyor. Ocak ayından bu yana yaşanan yanlışlıkla fazla maaş ödeme vakaları sonucu 767 bin (yaklaşık 3.5 milyon TL) Avustralya doları hâlâ geri ödenmedi.

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