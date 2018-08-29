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Mattis: Yakında devriyelere başlarız

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018
Mattis: Yakında devriyelere başlarız
ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mattis, ile birçok konuda yakın çalıştıklarını belirterek "Eğitim ekipmanları Ankara'ya ulaştı. (Türk tarafı ile) Birlikte Menbiç'te yapacağımız devriyeleri mümkün kılacak sürece yaklaşıyoruz. Yakında beraber bu devriyeleri gerçekleştireceğiz" dedi. Dunford da terör örgütü / unsurlarının Menbiç'ten ne zaman tamamen ayrılacaklarıyla ilgili bir soruya "YPG unsurlarının çok büyük bölümü Fırat'ın doğusuna geçti. Menbiç'te az sayıda YPG mensubu kaldı" dedi.
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Mattis: Yakında devriyelere başlarız
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