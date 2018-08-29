Mattis: Yakında devriyelere başlarız

ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ortak basın toplantısı düzenledi. Mattis, Ankara
ile birçok konuda yakın çalıştıklarını belirterek "Eğitim ekipmanları Ankara'ya ulaştı. (Türk tarafı ile) Birlikte Menbiç'te yapacağımız devriyeleri mümkün kılacak sürece yaklaşıyoruz. Yakında beraber bu devriyeleri gerçekleştireceğiz" dedi. Dunford da terör örgütü YPG
/PKK
unsurlarının Menbiç'ten ne zaman tamamen ayrılacaklarıyla ilgili bir soruya "YPG unsurlarının çok büyük bölümü Fırat'ın doğusuna geçti. Menbiç'te az sayıda YPG mensubu kaldı" dedi.