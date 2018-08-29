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Son dakika: - sınırında intihar saldırısı: En az 7 ölü, 4 yaralı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 11:22
'ın Anbar iline bağlı el-Kaim kasabasında intihar saldırısı düzenlendi, ilk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Irak İçişleri Bakanlığı, sınırındaki el-Kaim kasabasında Irak ordusu ile Şii milis gücü 'nin ortak kontrol noktasına, intihar saldırısında 7 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Saldırının intihar eylemcisinin kullandığı aracı patlatarak gerçekleştiğini belirten Bakanlık yetkilileri, ölenlerin 4'ünün Irak ordusu ile Haşdi Şabi mensuplarının olduğunu geriye kalanların sivillerden oluştuğunu söyledi. Yetkililer patlamanın ardından kasabada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.

Saldırıda şüphesi
Irak'ın özellikle Sünnilerin yaşadıkları bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Yetkililer saldırıların arkasında geçen yılın sonunda Irak'tan çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu düşündüklerini bildirdiler.
Görgü tanıkları ölü sayısının 20'nin üstünde olduğunu iddia ediyor.
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Son dakika: Irak - Suriye sınırında intihar saldırısı: En az 7 ölü, 4 yaralı
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