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Son Dakika: 'ta saldırısı!

Son Dakika Haberi: 'ın Anbar iline bağlı el-Kaim kasabasında saldırısı düzenlendi, ilk belirlemelere göre, 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 12:56
Son Dakika: Irak'ta intihar saldırısı!

İçişleri Bakanlığı, sınırındaki el-Kaim kasabasında Irak ordusu ile Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ortak kontrol noktasına, saldırısında 7 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırının intihar eylemcisinin kullandığı aracı patlatarak gerçekleştiğini belirten Bakanlık yetkilileri, ölenlerin 4'ünün Irak ordusu ile Haşdi Şabi mensuplarının olduğunu geriye kalanların sivillerden oluştuğunu söyledi. Yetkililer patlamanın ardından kasabada sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.

Yüzbaşı Ahmed Duleymi, Irak-Suriye sınırı üzerindeki Kaim ilçesinin güneyinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin ortak kontrol noktasında bomba yüklü araçla intihar eylemi gerçekleştirildiğini ifade etti.

SALDIRIDA DEAŞ ŞÜPHESİ

Irak'ın özellikle Sünnilerin yaşadıkları bölgelerde sürekli güvenlik ihlalleri yaşanıyor. Yetkililer saldırıların arkasında geçen yılın sonunda Irak'tan çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü 'ın olduğunu düşündüklerini bildirdiler. Görgü tanıkları ölü sayısının 20'nin üstünde olduğunu iddia ediyor.

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Son Dakika: Irak'ta intihar saldırısı!
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