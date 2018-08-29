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Güney Pasifik'teki deniz aşırı Fransız toprağı açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi - Depremin Pasifik genelini etkileyecek dev dalga yaratması beklenmiyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 09:46
Son dakika: Pasifik Okyanusu'nda deprem

'nun güneyinde, 'nın deniz aşırı toprağı 'ya bağlı açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi.

DEPREM ÖĞLE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden edinilen bilgiye göre, deprem çarşamba öğle saatlerinde Loyaute Adaları'nın en güneyindeki Mare Adası'nın 230 kilometre doğusunda kaydedildi.

Okyanus tabanının 26 kilometre altında gerçekleştiği belirtilen depremde, can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi.

TSUNAMİ OLUŞMASI BEKLENMİYOR

Pasifik Dev Dalga Uyarı Merkezi, depremin Pasifik genelini etkileyebilecek dev dalga oluşturmasını beklemediklerini kaydetti.

Yeni Kaledonya, kuzeyindeki bağımsız Vanuatu Adaları ile birlikte Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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Son dakika: Pasifik Okyanusu'nda deprem
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