Suriyeli aşiretler hükümete destek için 500 bin Dolar bozdurdu

Suriye ve Türkiye'de pek çok ticari alanda faaliyet gösteren 10 aşiretin temsilcisiyle birlikte Ziraat Bankası Reyhanlı Şubesi'ne gelen aşiret lideri Assani, içerisinde 500 bin Dolar bulunan çantayı banka görevlilerine teslim etti. Doların, değer kaybeden TL'ye çevrilmesiyle Assani'nin banka hesabına 3 milyon 82 bin 101 TL yatırıldı. Assani, aşiretler olarak Türkiye ile yaptıkları ticaretlerde Türk Lirası kullanma kararı aldıklarını belirterek, "Bundan sonra Dolar yerine TL ile ticaret yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine destek vereceğiz. Önümüzdeki günlerde 2 milyon 500 bin Dolar daha bozduracağız" diye konuştu.

'DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

İgedet Aşireti Temsilcisi Abdulaziz Hammade ise lider olarak seçtikleri Emin Al Assani'nin alacağı kararların arkasında olduklarına vurgu yaparak, "Türk hükümetine ve Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerimiz devam edecek. Türklerle yaptığımız yatırımların tamamını Türk parasıyla yapmayı taahhüt ediyoruz" dedi.