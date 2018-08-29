Son dakika: Trump’ı ara seçim korkusu sardı

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı kapılar ardında Evangelist din adamları ile yaptığı toplantıda, onların büyük güç sahibi olduğu ve 200 milyon Amerikalı'ya vaaz ettiğine vurgu yaparak 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde kendisine destek sağlamalarını istedi. Trump seçimi demokratların kazanması halinde uygulamaya koyduğu bütün kazanımlarının şiddetli bir şekilde ters yüz edileceğini söyledi.



Yorumcular, 6 Kasım'da yapılacak seçimlerin Başkan Trump'ın seçim kampanyası sırasında yaptığı usulsüzlükler, Rus yetkililerle gizli görüşmeler yaptığı iddiası ve gönül ilişkileri sebebiyle bazı insanlara susmaları için para vermesi, göçmen kanunu, müttefiklerle ticari savaşa girmesi gibi konularda Başkan Trump'ın politikalarının devamının oylanmasını bir nevi referandum olarak yorumluyor.

ESKİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Nitekim ABD Adalet Bakanlığının soruşturmasında bakanlıkla anlaşma yoluna giden Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump adına ödeme yaparak seçim yasalarını ihlal ettiğini, vergi kaçırma, banka dolandırıcılığı ve 'mali kurumlarda yalan beyanda bulunarak seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma' suçlamalarını kabul etmesinin Trump için potansiyel bir problem olduğuna dikkat çekildi.

EVANJELİSTLER 200 MİLYON AMERİKALIYA HİTAP EDİYOR

Trump, Evangelist din adamları ile yaptığı ve basına sızan toplantısında 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin sadece bir referandum olmadığını, bunun din ve ifade hürriyeti için de bir referandum olduğunu, Evangelist liderlerin 200 milyon Amerikalı'ya hitap eden korkunç bir gücü olduğunu, bu gücü 6 Kasım'daki seçimler için kullanmalarını söyledi.

Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 üyesi, yüz koltuklu senatonun 35 koltuğu ve 50 eyaletin 36'sının valisinin seçiminin söz konusu olduğuna dikkat çekildi.