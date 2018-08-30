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ABD ’ı tehdit etti

ABD ’ndan Randall Schriver, ’dan S-400 aldığı takdirde ’a yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 15:22
ABD Hindistan’ı tehdit etti

ABD, 'ın 'dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusunda endişe duyuyor. ABD Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan'ın Rusya'dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirdi.

Schriver, "Karar ABD başkanı tarafından verilecek" diyerek henüz kesin bir kararın verilmediğinin altını çizdi. ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, "Ancak Washington Hindistan için daha umut verici bir ortak" diye konuştu.

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ABD Hindistan’ı tehdit etti
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