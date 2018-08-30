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’li Senatör McCain için cenaze töreni

’nin Arizona eyaletinde, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain için cenaze töreni düzenlendi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 11:06
ABD’li Senatör McCain için cenaze töreni

'nin Arizona eyaletinde, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain için cenaze töreni düzenlendi.
ABD'de beyin kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör McCain için Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin polis eşliğinde getirilmesinin ardından çelenk koyma töreni yapıldı.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in cenazesinin sonrasında Washington'daki Ulusal Katedrali Capitol Rotun'a getirileceği belirtildi. 81yaşındaki McCain cenazesi, pazar günü Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulu'nda bulunan mezarlığa defnedilecek.

TRUMP'IN CENAZE TÖRENİNE KATILMAMASINI VASİYET ETMİŞTİ

ABD Başkanı 'ın aldığı kararların ciddi derecede eleştirmeni olan McCain, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetnamesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın cenaze törenine katılmasını istemediğini açıklamıştı.

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ABD’li Senatör McCain için cenaze töreni
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