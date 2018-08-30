Altın tabutta veda

Pankreas kanseri nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin son yolculuğuna uğurlanıyor. Aretha Franklin'in tabutu törenin yapılacağı ABD'nin Detroit kentindeki müzeye önceki gün klasik bir araçla getirildi ve üzeri açık bir şekilde katafalka konuldu. Sanatçının naaşı sevenlerinin son vedası için 24 ayar altın kaplı bir tabut içinde ziyarete açıldı. Franklin'i sadece ülke genelinden değil dünyanın dört bir yanından da görmeye gelen hayranları olduğu belirtiliyor. Dudaklarına kırmızı ruj sürülen Franklin'e kırmızı bir elbise ve saten kırmızı ayakkabılar giydirildi. 16 Ağustos'ta hayatını kaybeden Franklin'in tabutunun etrafı kırmızı güllerle süslendi. İngiliz Telegraph gazetesi Franklin'in tabutunun Michael Jackson ve James Brown'un gömüldüğü altın kaplı bronz tabutla aynı olduğunu yazdı. Franklin'in yüzlerce hayranı sabah 9'dan akşam 9'a sanatçıyı görmeye akın etti. Sanatçının cenazesini düzenleyen ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Swanson Cenaze Evi Başkanı Linda Swanson, "Ölümden hiç bahsetmedi. Daha çok hayatla ilgiliydi" dedi.

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