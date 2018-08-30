Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Altın tabutta veda

Altın tabutta veda

Soul kraliçesi ’in naaşı, sevenlerin son vedası için ’nin Detroit kentinde 24 ayar altın kaplı bir tabut içinde ziyarete açıldı.

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Altın tabutta veda

Pankreas kanseri nedeniyle 76 yaşında hayatını kaybeden soul müziğin kraliçesi son yolculuğuna uğurlanıyor. Aretha Franklin'in tabutu törenin yapılacağı 'nin Detroit kentindeki müzeye önceki gün klasik bir araçla getirildi ve üzeri açık bir şekilde katafalka konuldu. Sanatçının naaşı sevenlerinin son vedası için 24 ayar altın kaplı bir tabut içinde ziyarete açıldı. Franklin'i sadece ülke genelinden değil dünyanın dört bir yanından da görmeye gelen hayranları olduğu belirtiliyor. Dudaklarına kırmızı ruj sürülen Franklin'e kırmızı bir elbise ve saten kırmızı ayakkabılar giydirildi. 16 Ağustos'ta hayatını kaybeden Franklin'in tabutunun etrafı kırmızı güllerle süslendi. İngiliz Telegraph gazetesi Franklin'in tabutunun ve 'un gömüldüğü altın kaplı bronz tabutla aynı olduğunu yazdı. Franklin'in yüzlerce hayranı sabah 9'dan akşam 9'a sanatçıyı görmeye akın etti. Sanatçının cenazesini düzenleyen ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Swanson Cenaze Evi Başkanı Linda Swanson, "Ölümden hiç bahsetmedi. Daha çok hayatla ilgiliydi" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın tabutta veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN