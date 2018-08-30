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Makedonya anketlerde yeni ismine çok yakın

ABD merkezli International Republican Institute (IRI) tarafından yapılan ankette vatandaşların %57’sinin “” ismiyle da değişikliği desteklediği belirlendi.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 13:43
Makedonya anketlerde yeni ismine çok yakın

30 Eylül u öncesinde Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI) tarafından yapılan bir ankete göre, Makedon vatandaşlarının çoğunluğu Yunanistan ve Makedonya ile isim anlaşmazlığının sona ermesini ve ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmak istediğini ortaya çıkardı.

Ankete katılanların %37'si "tamamen", %20'si ise "kısmen" Makedonya'nın AB ve NATO yolunu açacak "" önerisini kabul ediyor. Yine ankete katılanların %57'si üyeliğin yararlarının yeni ismin kabul edilmesini haklı çıkardığına inanıyor. Ankete katılanların %49'u isim anlaşmazlığını çözmek için oy kullanma niyetinde olduğunu belirtirken %22'si ise önerilen değişime karşı oy kullanacağını açıkladı.

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Makedonya anketlerde yeni ismine çok yakın
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