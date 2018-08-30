Makedonya anketlerde yeni ismine çok yakın

30 Eylül referandumu öncesinde Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI) tarafından yapılan bir ankete göre, Makedon vatandaşlarının çoğunluğu Yunanistan ve Makedonya ile isim anlaşmazlığının sona ermesini ve ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyesi olmak istediğini ortaya çıkardı.

Ankete katılanların %37'si "tamamen", %20'si ise "kısmen" Makedonya'nın AB ve NATO yolunu açacak "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" önerisini kabul ediyor. Yine ankete katılanların %57'si üyeliğin yararlarının yeni ismin kabul edilmesini haklı çıkardığına inanıyor. Ankete katılanların %49'u isim anlaşmazlığını çözmek için oy kullanma niyetinde olduğunu belirtirken %22'si ise önerilen değişime karşı oy kullanacağını açıkladı.