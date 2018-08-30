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Rusya ile görüşmeleri başlıyor

Sözcüsü Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik lerin kolaylaştırılması için uzmanların sonbaharda istişarelerde bulunacağını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 14:07
Rusya ile vize görüşmeleri başlıyor

Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk vatandaşlarına yönelik uygulamasının kolaylaştırılması ile ilgili istişarelerin sonbaharda başlayacağını bildirdi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, Türk vatandaşlarının Rusya'ya seyahatlerinde vize uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rus ve Türk dışişleri bakanlarının yaptığı müzakereler sonrasında belli kategorideki Türk vatandaşları için karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılması konusunda mekanizma oluşturulması hususunda anlaşıldığını hatırlatan Zaharova, "Vize konularını tartışmak için en uygun platform, konsolosluk konularında uzmanların ikili istişareleridir. Bu istişareler sonbahar için planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 'da yaptığı görüşmenin ardından "Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız." demişti.

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Rusya ile vize görüşmeleri başlıyor
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