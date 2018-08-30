Rusya: Türkiye ile aynı fikirdeyiz

Suriye'de Esad rejiminin saldırı düzenleme ihtimalinden dolayı büyük bir insani krizin yaşanmasından erdişe edilen İdlib için Türkiye - İran - Rusya arasındaki diplomasi sürüyor. Rusya Dışişlari Bakanı Sergey Lavrov, ülkesi ve Türkiye'nin olası İdlib operasyonu hakkında istişarelerde bulunduğunu söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova ile Ankara'nın İdlib'deki ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunda aynı fikirde olduğunu söyledi. Lavrov, "Eşzamanlı olarak bu militanlara karşı operasyon hazırlanması ve sivillere yönelik risklerin en aza indirgenmesi gerektiği konusunda Moskova ve Ankara ortak görüşe sahip" dedi.

EN BÜYÜK KRİZ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) ise uyarılar geldi. OCHA Başkanı John Ging, BM Güvenlik Konseyi'ne 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'den 800 bin kişinin kaçabileceğini söyledi. Ging, böyle bir tablonun Suriye savaşının başlamasından bu yana görülmemiş bir insani acil durum yaşanmasına yol açacağı uyarısında bulundu.