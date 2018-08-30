Suya en hızlı Cakarta batıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın dünyanın en hızlı suya batan şehri olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı kentte, küresel ısınma sonucu yükselen deniz seviyesi nedeniyle her geçen yıl 1 ila 15 santimetre arasında batma meydana geliyor. Araştırmalarda şehrin bazı bölgelerinin ise yılda 25 santimetre kadar battığı görüldü. 2050 yılına kadar kentin kuzey bölgesinin yüzde 95'inin sular altında kalması beklenirken sadece bu bölgedeki 1.8 milyon nüfusun evsiz kalabileceği belirtiliyor.

BUGÜN NELER OLDU