ABD’li öğrenciler Türkiye’de: Erdoğan, Müslüman dünyasını temsil ediyor

YUNUS Emre Enstitüsü, Türk kültürünü tanıtmak için Somali kökenli ABD'li öğrencileri Türkiye'ye getirdi. 20'ye yakın öğrenci ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 27 Ağustos - 4 Eylül arasında İstanbul, Bursa ve Ankara'yı ziyaret edecek. Programa katılanlar SABAH'a konuştu. Somali kökenli ABD'li imam Sharif Abdirahman Mohamed, "Türkiye'nin rolü çok önemli. Türkiye laik olan Müslüman bir toplum. Bu nedenle diğer Müslüman ülkelere model oluyorlar" dedi. Ulusal Gençlik Liderler Konseyi Başkanı Amy Meuers ise Türklerin çok misafirperver olduğunu belirterek, "Burada ilk kez ezan sesini duydum ve Müslüman olmasam da ezanı çok muhteşem buldum. Türkiye çatışmaları çözümlemede nasıl lider olunur gösteriyor" dedi. Öğrenci Selma İbrahim, "Başkan Erdoğan Müslüman dünyasının cömertliğini temsil ediyor. Türk insanının Somali 'deki etkisinin farkındayım ve Başkan Erdoğan'a derin sevgimiz var. Annem Erdoğan'ı çok seviyor" dedi. 19 yaşındaki lise öğrencisi Aisha Abdi "Türk insanları çok nazik" derken, Open Path Resources'ın Müdürü Dr. Micheal Van Keulen ise "Minnesota'daki Somalili göçmenlerin Türkiye için eşsiz bir sevgisi var. Başkan Erdoğan'ı kelimeler ve basit eylemler ile anlatmak mümkün değil. O liderliğin ve aksiyonun adamı" dedi.

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