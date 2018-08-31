Akar: İdlib’de ateşkes bozulmasın istiyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi eden subay ve astsubaylara yeni rütbeleri önceki gün verildi. Genelkurmay Karargahı'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Bakan Akar, özellikle Suriye konusunda önemli mesajlar verdi:

KARADA SAVAŞAN BİZİZ: Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz. Diğerleri havadan mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ'lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler.



SALDIRILARI DURDURMAYA ÇALIŞIYORUZ: Son zamanlarda, Esad rejiminin saldırıları bitmiyor. Karadan ve havadan İdlib'de masum insanların olduğu yerlere ateş ediyorlar. Bu konuda diplomatik, askeri düzeyde gerekli temaslarımızı sürdürüyoruz, Burada kurulan ateşkes düzeninin bozulmadan 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, insani yardım çalışmalarının aksamadan yürütülmesine ve bu saldırıların durmasına gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalar bu günlerde çok büyük önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilgili devletlerle görüşerek, konuşarak alacağı tedbirlerle bu saldırıları önlemeye gayret gösteriyor. İnşallah önleyeceğiz.



MENBİÇ'TE YAVAŞ DA OLSA İLERLEME VAR: Menbiç'le ilgili Türkiye'ye daha önce askeri ve siyasi çok sayıda söz verildi. O sözleri hatırlatarak, bilindiği gibi, bir yol haritası yapıldı. O çerçevede münasebetlerimizi hassas bir şekilde sürdürüyoruz. Verilen sözlerin yerine getirilmesi için onların takipçisi olduğumuzu kendilerine bildiriyoruz. Yavaş da olsa bir ilerleme oluyor. Muhataplarımıza, YPG'nin yani PKK'nın bölgeyi tamamen terk etmesi gerektiği konusunu sürekli hatırlatıyoruz.

RUSYA, AKDENİZ'DE TATBİKAT YAPACAK

RUSYA Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde Akdeniz'de bir tatbikat gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamaya göre, tatbikatta Rus donanmasından 25 gemi, Hava Kuvvetleri'nden 30 uçak yer alacak. Bu arada BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İdlib'de çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörlerine daha fazla süre verilmesini istedi.

ORGENERAL TEMEL'İN RÜTBESİNİ VERDİ

KONUŞMALARIN ardından Yüksek Askeri Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in rütbe işaretleri verildi. Rütbeleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi. Törende terfi eden 20 general/amiral, 131 subay ve 27 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı.