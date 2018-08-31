Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi ibadete açılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi, 2 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak.

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk-İslam ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, Ankara Kocatepe Camisi tarzında inşa edilen cami, Orta Asya'nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

Maveraünnehir İslam medeniyetinin önemli isimlerinden büyük fıkıh alimi İmam Serahsi'nin ismini taşıyan caminin yapımına, Kırgızistan'ın maddi ve manevi kalkınmasına destek olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kırgızistan makamları arasında imzalanan protokol çerçevesinde karar verildi.

Yapımına Nisan 2012'de başlanan cami, Bişkek şehir merkezinde, tarih boyunca doğu ile batının bağlantı yolu olmuş İpek Yolu Caddesi'nde yer alıyor.

Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığına ait 35 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen cami, Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ AŞ aracılığıyla tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi.

Cami, 2 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ibadete açılacak.

- Bişkek'in sembol binaları arasında yer alıyor

Başkent Bişkek'in sembol binaları arasında yer alan cami, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip. Kapalı ibadet alanlarında aynı anda 9 bin kişinin namaz kılabileceği camide, açık alanlar ile birlikte cuma ve bayram günlerinde ise aynı anda 30 bin kişi ibadet edebilecek.

Yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur'an kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara'daki Kocatepe Camisi'ni andıran caminin her biri 68 metre yüksekliğinde üç şerefeli dört minaresi bulunuyor.

- "Kırgızistan, İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri"

Konuya ilişkin bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, caminin İslam dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan Kırgızistan'da inşa edilmesinin manevi olarak büyük bir anlam taşıdığına dikkati çekti.

Türkiye Diyanet Vakfının Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bölgede faaliyet gösteren ilk sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Kırgızistan, Türkiye ve İslam alemi için önemli bir ülke. Aynı zamanda İslam Medeniyetinin önemli merkezlerinden biri. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bölgeye giden ilk sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyoruz. Kırgızistan'da eğitim faaliyetlerine destek veriyoruz. Vakfımız tarafından Kırgızistan Oş'ta kurulan İlahiyat Fakültesi, devam eden eğitim faaliyetleri ile iki milleti tekrar birbirine bağlayan önemli bir müessese, bir ilim, irfan, hikmet merkezi olmuştur. Yine burada kardeşlerimizle Ramazan ve Kurban bayramlarında bir araya geliyor, rahmeti, bereketi ve birlikteliği yaşıyoruz."

- "Bölgede birliğin, huzurun ve barışın sembolü olacak"

Müslümanların dini hayatında önemli bir konumu ve manayı temsil eden camilerin yapımına büyük önem verdiklerini ifade eden Polat, bugüne kadar Kırgızistan'da birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Polat, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da özellikle dini hizmetler, eğitim, sosyal ve hayır faaliyetleriyle kültürel alanlarda yaptığımız çalışmalar var. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız ile inşa ettiğimiz bu cami de Anadolu ve Orta Asya halkları arasındaki ortak din, dil, tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini sağlayacak olan bu abidevi nitelikteki eser, bölgede birliğin, huzurun ve barışın da sembolü olacaktır."