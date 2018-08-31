Buğday üretiminde düşüş sürüyor! Dünyanın 26 günlük buğdayı kaldı
En büyük 8 üreticinin elinde dünya stoklarının yüzde 20’sini yani dünyanın buğday ihtiyacını yalnızca 26 gün karşılayacak stok kalacağı tahmin ediliyor. Fiyatların yükselme ihtimali, stok yapanlar ya da buğday ticareti yapanları da gündeme getirdi. Buna göre dünya piyasalarını yakından izleyen stokçunun, fiyatı yükseltmek için stok yapabileceği ifade ediliyor.
Giriş Tarihi: 31.8.2018 12:06Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 12:08
Kuraklık AB, ABD, Rusya ve Avustralya'da buğday üretimini vurdu. Dünya devlerinin elinde sezon sonu 1 aylık stok kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin tahıl ambarlarında ise buğday yerini nohuta kaptırdı.