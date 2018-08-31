İran'dan Fransa'nın müzakere çağrısına ret

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın yaptığı "Tahran'ın balistik füze programı ve bölgedeki nüfuzu konusunda müzakere" çağrısına ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

Balistik füze programının İran'ın savunması için "hayati" önem taşıdığını belirten Kasımi, "Ülkemizin füze programının savunma amaçlı, yerli ve meşru olduğunu ve hiçbir şekilde müzakereye açık olmadığını bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bölgedeki nüfuzu hakkında ise Kasımi, "Tahran'ın izlediği siyasetin bölgesel ve küresel barış ile güvenlik doğrultusunda, terörle mücadele odaklı olduğunu" savundu.

Kasımi İran'ın bölgesel politikalarından rahatsız olanların kendi politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya işaret eden İranlı Sözcü, "ABD'nin zorba ve aşırı taleplerinin müzakere ortamının sağlanması için gerekli güveni ortadan kaldırdığını" dile getirdi.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin İran'a anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulunduğunu ancak kendilerinin bu çağrılara henüz kesin yanıt vermediğini belirtti.

Laricani, Avrupa'nın nükleer anlaşmayı koruma kapasitesinden kuşku duyduklarını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, dün Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da, "İran'ın balistik füze programı ile bölgesel nüfuzunu müzakerelere açma" çağrısında bulunmuştu.

İran'ın Avrupa'yı endişelendiren üç önemli konuda müzakerelerden kaçınmaması gerektiğini belirten Le Drian, bu konuları, "İran'ın 2025'ten sonraki nükleer faaliyetleri hakkındaki yükümlülükler, balistik füze meselesi ve İran'ın bölgesel istikrarın sağlanmasında oynadığı rol" olarak sıralamıştı.