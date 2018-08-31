Kuzey Kore’den ABD’ye... 'Diyalog ve savaş programları bir arada bulunamaz'

Kuzey Kore Medyası, iki ülke arasında iyi inanç oluşturacak en ufak çaba sarf etmeden Pyonyang'ın nükleerden arınma konusunda ilk adımları atmasını istemekle eleştirdiği ABD'yi Kuzey Kore'ye karşı düşmanca faaliyetler planlamakla suçladı.

ABD DİYALOG PERDESİNİN ARKASINDA AĞIR VE DÜŞMANCA FAALİYETLER YÜRÜTÜYOR

Kuzey Kore'nin dış politika propaganda web sitesi olan Uriminzokkiri'de "ABD diyalog perdesi arkasında ağır ve düşmanca faaliyetler yürütüyor" ifadeleri yer aldı. Sitede, "ABD, Japonya, Filipinler ve Güney Kore'ye özel birlikler göndererek Kuzey Kore'ye karşı gizli bir tatbikat hedefliyor. Eğer Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkiler geçen yılki gibi gene kötüleşir ve Kore Yarımadası savaş kriziyle yüz yüze gelirse bu komploları kuranların sorumluluğu üstlenmeleri gerekecektir" ifadeleri yer aldı.

"ABD ÜSTÜNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI!"

Kuzey Kore'nin dış politika websitesinde, ABD'nin gözünü açarak zamanın ne kadar değiştiğini ve kiminle pazarlık yaptığını iyi görmesi, faydasız askeri kumar oynamayı bırakarak Kuzey Kore ile ABD arasında yapılan tarihi anlaşmanın uygulanması için üstüne düşeni yapması gerektiğine vurgu yapıldı.