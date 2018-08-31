Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Lavrov’dan "Akdeniz tatbikatı" açıklaması

Lavrov’dan " tatbikatı" açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus donanmasının ’de yapacağı tatbikatın uluslararası kurallara uygun olduğunu belirterek, "Her devletin uluslararası kurallara bağlı kalarak manevra yapma hakkı vardır” dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 18:26 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 18:27
Lavrov’dan Akdeniz tatbikatı açıklaması

Lavrov, Soçi'de Eritre Dışişleri Bakanı Osman Saleh ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Rus donanmasının 'de gerçekleştireceği tatbikatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatın "normal bir şey" olduğunu anlatan Lavrov, "Her devletin uluslararası kurallara bağlı kalarak manevra yapma hakkı vardır. Bu, ya kendi bölgesinde, ya karşılıklı anlaşarak başka devletlerin bölgesinde ya da uluslararası normlara uygun olarak açık denizlerde olabilir." ifadelerini kullandı.

Rus Donanması Başkomutanı Vladimir Korolev, 1-8 Eylül'de 'nın Akdeniz'de yapacağı askeri tatbikata ilişkin, "Rusya'nın modern tarihinde askeri deniz filosu ve hava-uzay kuvvetleri Akdeniz'de ilk kez tatbikat yapacak." açıklamasında bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lavrov’dan "Akdeniz tatbikatı" açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN