İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarını görevden ald

Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Müsteşarı el-Feyyad'ın sahip olduğu güvenlik makamına aykırı olan siyasi ve parti çalışmalarına daha çok istekli olduğu için, el-Feyyad'ın hem Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı hem de Haşdi Şabi Başkanlığı görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan eski başbakan Nuri el-Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti Listesi, el-Feyyad'ın görevden uzaklaştırılması, İbadi başkanlığındaki Zafer Koalisyonu'nun hükümet kurma çalışmalarını etkileyeceğini ileri sürdü.