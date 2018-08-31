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İbadi, nı görevden ald

Başbakanı , ve Şii Milis Gücü Başkanı Falih el-Feyyad'ın görevine son verdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 12:15
İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarını görevden ald

Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, el-Feyyad'ın sahip olduğu güvenlik makamına aykırı olan siyasi ve parti çalışmalarına daha çok istekli olduğu için, el-Feyyad'ın hem Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı hem de Başkanlığı görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan eski başbakan Nuri el-Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti Listesi, el-Feyyad'ın görevden uzaklaştırılması, İbadi başkanlığındaki Zafer Koalisyonu'nun hükümet kurma çalışmalarını etkileyeceğini ileri sürdü.

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İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarını görevden ald
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