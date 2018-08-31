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Son dakika: Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 15:02
- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı 'in Türkiye ile 7 Eylül'de Tahran'da bir görüşme yapacağını bildirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 7 Eylül'de Tahran'da bir görüşme yapacağını açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce 'ın Tebriz şehrinde yapılacağı duyurulan Rusya-İran-Türkiye liderler zirvesinin Tahran'da gerçekleştirileceğini belirtti. Peskov, bilginin İran tarafından geldiğini aktardı.

Putin ve Erdoğan'ın 7 Eylül'de üçlü zirve toplantısı sırasında ikili bir görüşme yapacağı bilgisini doğrulayan Peskov, bu görüşmenin içeriğini "geleneksel" olarak nitelendirdi.

krizinin çözümüne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü liderler zirvesinin ilki geçen yıl Soçi'de ikincisi de nisan ayında 'da yapılmıştı.

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Son dakika: Kremlin’den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması
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