ABD sadece radar kurmadı

BÖLGEDEKI güvenlik kaynaklarına göre ABD
Kobani'de sadece uydu ve radar sistemleri kurmadı Suriye'nin kuzeydoğusundaki bazı üsleri de kalıcı hale getirmek için harekete geçti. Bölgede 9 adet ABD üssü bulunduğu belirtilirken bazı üsler ABD, Fransız askerleri ve PKK
/ PYD-YPG militanları tarafından birlikte kullanılıyor. ABD'nin Ayn-el Arap (Kobani) bölgesine kurduğu radarlar iki noktada yoğunlaşıyor. Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar ilçesine yakın noktada bulunan Tel Bayder ve Sırrin Hava Üsleri'nde yer alan radarlarla dinleme ve izleme yapıldığı düşünülüyor.