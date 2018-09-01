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sadece radar kurmadı

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
BÖLGEDEKI güvenlik kaynaklarına göre Kobani'de sadece uydu ve radar sistemleri kurmadı Suriye'nin kuzeydoğusundaki bazı üsleri de kalıcı hale getirmek için harekete geçti. Bölgede 9 adet ABD üssü bulunduğu belirtilirken bazı üsler ABD, Fransız askerleri ve / PYD-YPG militanları tarafından birlikte kullanılıyor. ABD'nin Ayn-el Arap (Kobani) bölgesine kurduğu radarlar iki noktada yoğunlaşıyor. 'nın Ceylanpınar ilçesine yakın noktada bulunan Tel Bayder ve Sırrin Hava Üsleri'nde yer alan radarlarla dinleme ve izleme yapıldığı düşünülüyor.
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ABD sadece radar kurmadı
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