ABD'nin yardımlarını kestiği UNRWA'ya Almanya'dan destek geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya bundan sonra ilave katkı yapmamasına karar verildiğini, ocak ayında ABD'nin ajansa yaptığı 60 milyon dolarlık katkıdan sonra "artık bu yükün büyük kısmını tek başlarına taşımayacaklarını açıkça dile getirdiklerini" kaydetti.

ABD'NİN YARDIMLARI TOPLAM 365 MİLYON DOLARDI

Nauert açıklamasında, ajansın işleyiş biçimindeki sorunları daha önce de dile getirdiklerini ancak herhangi bir değişim emaresi görmediklerini savundu. Ajansa yardımların kesilecek olmasının özellikle Filistinli çocukları negatif etkileyecek olmasından endişe duyduklarını savunan Nauert, "Filistinliler, kriz odaklı hizmet sunma modelinden daha iyisini hak ediyorlar. ABD olarak Birleşmiş Milletler, ilgili ülkeler ve diğer paydaşlarla yeni modeller ve yaklaşımlar üzerinde çalışacağız." değerlendirmesini yaptı. ABD açıklamadan önce 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını kesmiş ardından tamamen durdurduğunu açıklamıştı.

ALMANYA: YARDIMLARI ARTIRIYORUZ

Dün erken saatlerde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin UNRWA'ya yardımları artırmaya karar verdiğini açıkladı. Maas kararı; 'Bu organizasyonun yokluğu bir zincirleme kazaya neden olur' diyerek bildirdi.

BM'DEN TEPKİ: ESEFLE KARŞILIYORUZ

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

UNRWA 5 MİLYON İNSANA YARDIM EDİYOR

1949'da kurulan UNRWA, Filistin özerk bölgeleriyle Suriye, Ürdün ve Lübnan'da yaşayan beş milyon kişiye yardım ediyor. Ajansın ağırlıklı çalışmaları arasında Gazze Şeridi'nin gıda maddesi ihtiyacının karşılanması yer alıyor.

ABD UNRWA'nın 1 milyar 100 milyon dolarlık bütçesinin yüzde 30'unu karşılamaktaydı.

Maas, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta artırılan yardımların Trump yönetiminin 217 milyon dolarlık kesintisini kapatmaya yetmeyeceği ve AB'nin de ek yardımda bulunması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Maas'ın aktardığına göre Almanya bu yıl UNRWA'ya 81 milyon Euro ödedi. Maas, bu miktarın ne kadar artırılacağına dair bilgiyi ise paylaşmadı.