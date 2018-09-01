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'ın İrlanda ziyareti açıklaması Trump karşıtlarını ayaklandırdı

, ilk kez İrlanda'ya ziyaret gerçekleştirecek ama ülkede şimdiden Trump karşıtı ve oldukça geniş çaplı bir eylem hazırlığı başladı.

Giriş Tarihi: 1.9.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 16:47
Beyaz Saray'ın İrlanda ziyareti açıklaması Trump karşıtlarını ayaklandırdı

geçtiğimiz günlerde Başkanı 'ın kasım ayında İrlanda'ya bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre; Trump başkan olduktan sonra ilk kez İrlanda'ya ziyarette bulunmuş olacak. Ancak Beyaz Saray'ın bu duyurusu İrlanda'da pek de hoş karşılanmadı.

ÜLKEDE GENİŞ ÇAPLI EYLEM HAZIRLIĞI

Ülkede geniş çaplı bir Trump karşıtı eylem planlanıyor. Independent'da yer alan bilgilere göre; İrlanda Yeşiller Partisi 10 Kasım'da başkent Dublin'de 'İrlanda'ya hoş gelmedin' protestosu düzenleyecek.

Parti protestolarla ilgili detayları ise geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklamada, ABD Başkanı'nın yönetim politikalarının ülke genelinde katılımın olacağı büyük bir eylemle protesto edileceği belirtildi.

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Beyaz Saray'ın İrlanda ziyareti açıklaması Trump karşıtlarını ayaklandırdı
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