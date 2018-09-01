Bosnalı "gazi imam" son yolculuğuna uğurlandı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, ülkenin kuzeydoğusundaki Gradacac şehrinde kendisine bağlı imamlarla kurduğu topçu bataryasının komutanlığını yapan Hacı Adem Hadzic'in cenazesi, Kadic Basca mezarlığında toprağa verildi.

Hadzic'in Hüseyin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, yakınlarının yanı sıra Bosna Hersek genelinden imamlar katıldı.

"GÜVEN VE UMUT VEREN BİR TABİATI VARDI"

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Hüseyin Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, merhum Hadzic'in güven ve umut veren bir tabiatı olduğunu belirterek "Adem, tam anlamıyla bir Adem'di. Allah'ın kuluydu, içinde bir Müslüman'ın, bir Boşnak'ın taşıması gereken tüm değerleri barındırıyordu." diye konuştu.

"UMUT VERDİ"

Hadzic ile bir süre yaşama şerefine nail olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Adem ile bu milletin en zor döneminde tanıştım. Gradacac şehrine ve Bosnalılara Adem'den fazla umut veren biri daha olmadı. Zorluk nedir bilmezdi. Başına gelen her kötülüğü takdiri ilahi olarak kabul ederdi." dedi.

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HACI ADEM HADZİC KİMDİR?

Bosna Hersek'in Srebrenik kasabasına bağlı Sladna köyünde 1944 yılında doğan Hadzic, 26 Mayıs 1990'da rahmetli Aliya İzetbegoviç'in kurucusu olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) Gradacac İl Başkanlığı görevine getirildi.

PARLAMENTOYA MESCİT YAPTI

Hadzic, 18 Kasım 1990 yılında yapılan seçimlerde SDA'dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Sarığı ve cübbesiyle parlamentoya girmesi, dönemin komünizm Yugoslavyasında tepkiyle karşılanmıştı. Parlamentoda bir odayı mescit yapan Hadzic, namaz kılan milletvekillerine imamlık yapmıştı.

Savaş döneminde Gradacac şehrindeki imamlarla gençlerden oluşan bir topçu bataryası kuran Hadzic, ülkesini Sırp Çetniklere karşı savundu.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Savaşın başladığı 1992'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gelen silah yüklü bir trene baskın yaparak vagonları raylara deviren Hadzic ve emrindeki birlik, bu vagonlardaki cephaneliğe el koyarak bölgedeki savaşın seyrini Boşnakların lehine çevirdi. Yugoslav Halk Ordusuna karşı kazanılan bu zafer Boşnaklar arasında büyük bir morale neden oldu.

TÜRKİYE SEVDALISIYDI

Bosna savaşının ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden ve oradaki Boşnaklara ait bir camide imamlık yapan Hadzic, çarşamba gecesi Viyana'da vefat etti.

Savaş sırasında Türkiye'de de farklı etkinliklerde Bosna Savaşını anlatan Hadzic, o dönemde Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve dönemin RP İstanbul İl Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü.