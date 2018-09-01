Çavuşoğlu: S-400’leri aldık, nokta

Dışışlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İngiltere merkezli Times gazetesine verdiği röportajda, Şam rejiminin İdlib'e yönelik yığınak yaptığı dönemde ABD'nin bölgedeki istihbaratını Türkiye'yle paylaşması gerektiğini söyledi. "Terörist grupları ılımlılardan ayırmak için birlikte çalışmalıyız. Bu gruplar bazı bölgelerde birbirlerinden tamamen ayrılar, bazı yerlerde ise iç içe geçmiş durumdalar. Yani kolay değil ama birlikte yapabiliriz" diyen Çavuşoğlu, "Diplomatik olarak Washington'ın Türkiye, Rusya ve İran
ile ilişkileri en kötü dönemlerinden birinde. Ancak hâlâ güvenliği ilgilendiren konularda işbirliği var" dedi. ELÇİLER GÖNDERİLECEK Avusturya
'da devam eden Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısında ise Çavuşoğlu "Biz S-400
'leri aldık, nokta. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO'ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Bırakın satmayı, sınırımızdaki bataryaları bile çektiler" dedi. Öte yandan Türkiye ve Hollanda'nın ilişkilerin normalleşmesiyle karşılıklı büyükelçi atayacağı belirtildi.