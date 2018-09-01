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Erdoğan’ı bekliyorlar

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Erdoğan’ı bekliyorlar
, Başkan 'ın ay sonundaki Almanya ziyaretinde çok özledikleri liderleriyle hasret gidermek istiyor. Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretinde, burada yaşayan Türkiye kökenli topluma da bir konuşma yapması bekleniyor. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, Erdoğan, başkent ya da Köln'de Türklere seslenmeyi planlıyor. Türk ve Alman yetkililer arasında, buluşmanın gerçekleşmesi için temasların sürdüğü öğrenildi. Berlin ve Köln'de de muhtemel mekânların araştırıldığı yönünde bilgiler edinildi. Alman güvenlik birimlerinin ise Erdoğan'ın ziyareti boyunca 5 bin polisi görevlendireceği açıklandı.
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Erdoğan’ı bekliyorlar
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