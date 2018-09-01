Rusya'dan dev tatbikat

Tatbikatı Kommersant gazetesine değerlendiren Berkeley Üniversitesi'ne bağlı ABD Donanması Araştırma Merkezi'nden savunma uzmanı Dmitriy Gorenburg, tatbikatın ABD'nin bölgedeki eylemlerine verilen bir yanıt olarak görülebileceğini ifade etti. Gorenburg, "Bu durum, tatbikatın görevleri arasında anti-denizaltı savunma unsurunun bulunduğunu kanıtlıyor. Zira tatbikat, bölgede Ohio ve Virginia sınıfı, Suriye'yi vurma kapasitesine sahip en az 2 ABD denizaltısının bulunmasıyla bağlantılı olarak yapılıyor" dedi.

ÖNEMLİ OLAN AMAÇ

Bölgede hangi güçlerin yoğun olduğunun bir önem taşımadığını ifade eden savunma uzmanı, önemli olan noktanın amaç olduğun belirtti. Gorenburg, "Şu anda ABD, Suriye'den birliklerini ve teçhizatını çekiyor ve böyle bir durumda, Washington'un ani saldırı düzenleyeceğini öngörmek tuhaf olur" yorumunu yaptı. Beyaz Saray'da Suriye stratejisi konusunda fikir ayrılığı yaşandığına da dikkat çeken Gorenburg, "Başkan Donald Trump, Suriye'deki askeri varlığı azaltmak istiyor ancak yönetimdeki birçok isim askeri varlığın sürdürülmesi gerektiğine inanıyor" diye ekledi.

11 BÖLGEYİ KAPSIYOR



Rusya Savunma Bakanlığı, 1-8 Eylül tarihlerinde Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçağın yer alacağı Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde bir tatbikat gerçekleştireceğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoda yer alan haritaya göre, tatbikat Akdeniz'de Suriye, Mısır, Libya, Kıbrıs ve Türkiye açıklarında bulunan 11 bölgeyi kapsıyor. Tatbikatta 2 denizaltı ile 26 gemi, 34 uçak ve helikopterin görev alacağı bilgisini paylaşan Korolev, Kuzey Filosundan Mareşal Ustinov füze kruvazörünün amiral gemisi olarak görev yapacağını aktardı. Uçaklar arasında da Tu-160, Tu-142MK ve İl-38 denizaltı savar uçaklarının yanı sıra Su-33 ve Su-30 avcı savaş uçakları bulunuyor.