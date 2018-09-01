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: İYİ Parti İl Yönetimi istifa etmeme kararı aldı

haberi! İYİ Parti İl Yönetimi, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ’ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı verilen genelgeye rest çekti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 15:49

İYİ Parti İl yönetim Kurulu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı verilen genelgeyi değerlendirmek üzere bugün toplandı. Toplantıda 'Türkiye'nin gündemi çok farklı konularda seyrederken, bölgede fındık üreticisinin sorunları dururken ve yerel seçim hazırlıklarına başlanırken böyle bir istifanın parti içinde küskünlere sebep olacağı ve parti çalışmalarını olumsuz etkileyeceği' şeklinde görüşler öne çıktı. İl yönetimi, toplantı sonunda istifa etmeme kararı aldı.

İyi Parti'de deprem

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Son dakika: İYİ Parti Ordu İl Yönetimi istifa etmeme kararı aldı
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