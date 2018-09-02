Evsize kalan paraları geri verecekler

ABD'NIN New Jersey
eyaletinde bir evsiz için yardım toplayan çiftin, paraları lüks tatillerde harcaması mahkemeye taşındı. Geçen yıl yolda kalan Kate McClure, cebindeki son parayı kendisine veren Johnny Bobbitt isimli evsiz için başlattığı kampanyada topladığı 400 bin dolar yardımı sevgilisi Mark D'Amico ile harcamıştı. Bobbit, çifte 'dolandırıcılık' suçundan dava açtı. New Jersey mahkemesi, 400 bin dolardan geriye kalan parayı bir hafta içinde Bobbitt'in avukatının kontrolündeki bir banka hesabına aktarılmasına karar verdi.