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'tan "'a " açıklaması

’nin ’a uyguladığı yaptırımları değerlendiren Başbakanı , “Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkarı uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız” dedi. İran ile komşu olduklarını ve bu sebepten İran’a sempati beslediklerini dile getiren İbadi, daha önce de "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunu tecrübe etti." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 22:09
Irak'tan İran'a ambargo açıklaması

Başbakanı , "Ne ne de başka bir ülkenin çıkar uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız" dedi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, yaptığı açıklamada Irak'ın çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi. 'nin İran'a uyguladığı yaptırımları değerlendiren İbadi, "Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkarı uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız" dedi.

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"KOMŞUYA SEMPATİ BESLİYORUZ AMA..."

İran ile komşu olduklarını ve bu sebepten İran'a sempati beslediklerini vurgulayan İbadi, Irak'ın çıkarların komşu ülke ile olan ilişkilerin önünde olduğunu belirtti.

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İbadi daha önce de 'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar konusunda, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunu tecrübe etti. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu. İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz ancak halkımızın zarar görmemesi için de buna uyacağız. Sonuç olarak biz uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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Irak'tan "İran'a ambargo" açıklaması
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