Irak'tan "İran'a ambargo" açıklaması

Irak Başbakanı Haydar İbadi, "Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkar uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız" dedi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, yaptığı açıklamada Irak'ın çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi. Amerika Bileşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımları değerlendiren İbadi, "Ne İran ne de başka bir ülkenin çıkarı uğruna Iraklıların çıkarını risk altına almayacağız" dedi.

ABD'nin ambargo kararına İran'dan ilk tepki

"KOMŞUYA SEMPATİ BESLİYORUZ AMA..."

İran ile komşu olduklarını ve bu sebepten İran'a sempati beslediklerini vurgulayan İbadi, Irak'ın çıkarların komşu ülke ile olan ilişkilerin önünde olduğunu belirtti.

ABD’NİN İKİ AŞAMALI İRAN AMBARGOSU BUGÜN BAŞLADI

İbadi daha önce de ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar konusunda, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunu tecrübe etti. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu. İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz ancak halkımızın zarar görmemesi için de buna uyacağız. Sonuç olarak biz uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız" şeklinde açıklamada bulunmuştu.